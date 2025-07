Verkehrsunfall Velofahrer in Schaffhausen bei Kollision mit Auto schwer verletzt

Ein 60-jähriger Velofahrer hat am Mittwochmorgen bei einer Kollision mit einem Auto in Schaffhausen schwere Kopfverletzungen erlitten. Er prallte frontal in ein abbiegendes Auto. Eine Ambulanz brachte den Mann ins Spital.

Publiziert: 20:27 Uhr