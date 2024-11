Potenzielle Schaffhauser Terrorunterstützer erhalten Lockerungen

Die Staatsanwaltschaft Schaffhausen ermittelt gegen zwei Jugendliche wegen Unterstützung des "Islamischen Staats". Sie erhalten nun erste Vollzugslockerungen. (Archivbild) Foto: Uncredited

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Gegen die beiden 16 und 15 Jahre alten Jugendlichen wird auch wegen strafbaren Vorbereitungshandlungen zu vorsätzlicher Tötung ermittelt, wie die Schaffhauser Polizei am Montag mitteilte.

Gemäss Mitteilung dürfen sich die beiden unter Auflagen auch ausserhalb der Institutionen aufhalten, in denen sie untergebracht sind. Der Italiener und der Schweizer standen in Kontakt mit Jugendlichen aus Deutschland, die einen islamistischen Anschlag planten. Auch ein 18-Jähriger aus dem Thurgau wurde damals verhaftet.

In den vergangenen Monaten gab es in der Schweiz einige Jugendliche, die wegen terroristischer Vorfälle auffielen. Im März war es in Zürich zu einer Attacke eines 15-Jährigen auf einen orthodoxen Juden gekommen. Dieser wurde dabei lebensbedrohlich verletzt. In der Westschweiz wurden Mitte März drei Jugendliche wegen Verdachts auf Verbindungen zu extremistischen Kreisen verhaftet. Wie es unter anderem in einem Bericht des Bundesrats hiess, verfängt die Propaganda von Terrororganisationen wie dem «Islamischen Staat» über das Internet vermehrt bei Jugendlichen.