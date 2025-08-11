DE
Erste Schaffhauser Firmen befürchten Kurzarbeit wegen US-Zöllen

Die neuen US-Strafzölle auf Schweizer Produkte haben im Kanton Schaffhausen noch zu keiner Zunahme von Gesuchen für Kurzarbeit geführt. Erste Voranmeldungen gab es aber bereits.
Publiziert: vor 42 Minuten
Anhören
Die neuen US-Zölle haben im Kanton Schaffhausen zu ersten Voranmeldungen für Kurzarbeit geführt. (Symbolbild)
Foto: TIL BUERGY
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Das Arbeitsamt des Kanton Schaffhausen hat bislang einige wenige Voranmeldungen betreffend Kurzarbeit erhalten, die sich direkt oder indirekt auf die US-Zölle beziehen, wie das Amt am Montag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte. Betroffen sei bis anhin vorwiegend der Maschinen- und Anlagenbau.

Die neuen US-Zölle in der Höhe von 39 Prozent auf Schweizer Exporte sind am Donnerstag in Kraft getreten. Zu den voraussichtlich am stärksten betroffenen Branchen gehören unter anderem die Uhren- und die Maschinenindustrie.

