Die Schaffhauser Polizei reagiert mit Humor, warnt jedoch vor rechtlichen Auswirkungen. Denn das Abdecken oder Manipulieren von Radarfallen ist strafbar.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

«In Schleitheim hat das Christchindli dieses Jahr wohl besonders fleissige Unterstützung gehabt», beginnt eine Medienmitteilung der Schaffhauser Polizei am Dienstag. Denn die Polizei stiess auf einen kuriosen Fund: In Schleitheim SH wurde eine mobile Radaranlage am Strassenrand als Geschenk verpackt und dadurch vorübergehend ausser Betrieb gesetzt. Das «Präsent» ziert die Aufschrift «Frohe Weihnachten an die Tschugger».

«Die Schaffhauser Polizei nimmt den weihnachtlichen Vorfall in Schleitheim mit einem Schmunzeln zur Kenntnis», heisst es weiter in der Mitteilung. Das Foto des verpackten Blitzers hat die Polizei in einer Art Weihnachtskarte eingerahmt. Dennoch liege hier eine Straftat vor, warnt die Polizei weiter. «Das Abdecken oder Manipulieren von Radaranlagen ist strafbar. Sollten die Verantwortlichen ermittelt werden, müssen sie mit rechtlichen Konsequenzen rechnen.»

Radaranlagen seien keine Weihnachtsdekoration, sondern wichtig im Rahmen der Verkehrssicherheit, schreibt die Polizei. «Tempokontrollen tragen dazu bei, das Fahrverhalten zu beruhigen und gefährliche Situationen frühzeitig zu entschärfen – nicht nur an bekannten Brennpunkten, sondern überall dort, wo Geschwindigkeit zur Gefahr werden kann.»