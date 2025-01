Unfall in Schaffhausen

Am gerammten Auto entstand Totalschaden. Er musste durch einen Abschleppdienst abtransportiert werden. Foto: Schaffhauser Polizei

Georg Nopper Redaktor News

Ein 52-jähriger LKW-Chauffeur aus Weissrussland ist am Freitagmorgen auf der Autostrasse A4 von Thayngen SH in Richtung Winterthur gefahren. Nach der Verzweigung Mutzentäli beabsichtigte er auf den rechten Fahrstreifen zu wechseln, um die Ausfahrt Schaffhausen Nord zu nehmen. Dabei übersah er laut einer Mitteilung der Schaffhauser Polizei das Auto einer Frau (60), welche in gleicher Fahrtrichtung unterwegs war.

In der Folge kam es zur seitlichen Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Wie die Polizei weiter schreibt, setzte der LKW-Chauffeur seine Fahrt fort – ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Keine Verletzten

Am gerammten Auto entstand Totalschaden. Er musste durch einen Abschleppdienst abtransportiert werden. Verletzt wurde niemand. Auf der A4-Tangente kam es während der Unfallaufnahme zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen.

Die Polizei leitete eine Fahndung nach dem Unfallverursacher ein. Beamte des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit konnten ihn am Abend beim Grenzübergang Thayngen anhalten. Sein Fahrzeug wies Beschädigungen auf, welche aufgrund des Unfalls entstanden waren. Der Mann muss sich vor der Staatsanwaltschaft Schaffhausen verantworten. Er musste eine Sicherheitsleistung hinterlegen.