Am Mittwochnachmittag ist ein Lastwagenfahrer im Strassenverkehrsamt in der Stadt Schaffhausen in eine Grube gestürzt. Beim Aufprall hat sich der 69-Jährige schwer verletzt. Der Vorfall ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

Der Mann wurde schwer verletzt. Foto: Keystone/Ennio Leanza

Unfall in Schaffhausen: Um 14.45 Uhr ist am Mittwochnachmittag ein 69-jähriger Mann mit einem Lastwagen über eine Fahrzeugprüfgrube beim Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt des Kantons Schaffhausen an der Ernst-Müller-Strasse in der Stadt Schaffhausen gefahren.

In der Folge beabsichtigte der 69-Jährige wohl, um das Fahrzeug zu gehen, wobei er – aus noch ungeklärten Gründen – in die rund 2,5 Meter tiefe Prüfgrube fiel.

Beim Aufprall zog sich der Mann schwere Verletzungen zu und musste mit der Ambulanz in ein Spital gebracht werden. Der Sturzvorfall ist Gegenstand laufender Ermittlungen der Schaffhauser Polizei und der Staatsanwaltschaft des Kantons Schaffhausen.