Eine Autofahrerin mit Pferdeanhänger erfasste in der Schaffhauser Gemeinde Büttenhardt am Freitag ein Kind. Der Bub wurde verletzt.

Janine Enderli Redaktorin News

Am Freitagmorgen hat sich in Büttenhardt SH eine Kollision zwischen einem 8-jährigen Fussgänger und einer Fahrzeugkombination (Auto mit Pferdeanhänger) ereignet.

Kurz nach 8 Uhr fuhr eine 52-jährige Frau mit Auto plus Anhänger auf der Dorfstrasse in Richtung Opfertshofen SH. Dabei kollidierte die Fahrzeugkombination – aus noch ungeklärten Gründen – mit dem Bub, der am rechten Strassenrand in die gleiche Richtung lief. Bei der Kollision wurde das Kind verletzt und musste von einer Ambulanz ins Spital gebracht werden.

Die Unfallursache und der Unfallhergang sind Gegenstand laufender Ermittlungen der Schaffhauser Polizei.