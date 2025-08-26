Frau stirbt in Schaffhauser Wohnung – Mann schwer verletzt

Schock in Neuhausen SH: Am Dienstagnachmittag wurden in einer Wohnung eine schwerverletzte Frau und ein schwerverletzter Mann aufgefunden. Trotz sofortiger Reanimation verstarb die Frau noch in der Wohnung. Die Hintergründe sind laut Polizei noch unklar.

1/6 An der Eingangstür war Blut zu sehen. Foto: BRK News

Janine Enderli Redaktorin News

Kurz vor 15 Uhr ging am Dienstag die Meldung bei der Schaffhauser Polizei ein, dass Blut an der Eingangstüre einer Parterrewohnung an der Neusatzstrasse in Neuhausen am Rheinfall klebe.

Sofort ausgerückte Rettungskräfte fanden in der Folge in der Wohnung eine schwerverletzte 47-jährige Frau und einen schwerverletzten 51-jährigen Mann vor. Trotz sofortiger Reanimation verstarb die Frau noch in der Wohnung, schreibt die Schaffhauser Polizei in einer Medienmitteilung. Der schwerverletzte Mann musste mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen werden.

Die Staatsanwaltschaft des Kantons Schaffhausen und die Schafhauser Polizei haben ihre Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen.