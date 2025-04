Schaffhauser Polizei stoppt defekten Lastwagen aus Dänemark

Die Schaffhauser Polizei hat am Dienstag ein Sattelmotorfahrzeug stillgelegt, dessen Anhänger diverse technische Mängel aufwies. Der 48-jährige Fahrzeuglenker aus Zimbabwe war damit von Dänemark bis in die Schweiz gefahren.

Das Rad drohte herunterzufallen. Die Schaffhauser Polizei legte einen Lastwagen mit Anhänger still. Foto: Schaffhauser Polizei

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Lenker wurde bereits bei der Einreise in die Schweiz am Grenzübergang in Trasadingen vom Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) angehalten, wie die Schaffhauser Polizei am Mittwoch mitteilte. Dabei wurde festgestellt, dass am Anhänger drei der sechs Luftfederbälge geplatzt waren. Weiter wurde an den geplatzten Luftfederbälgen die zuführenden Luftleitungen abgeklemmt.

Die Schaffhauser Polizei kontrollierte das Fahrzeug ebenfalls und bestätigte den Befund des BAZG. Der Chauffeur habe die Strecke von Dänemark in die Schweiz mit dem defekten Anhänger zurückgelegt, schreibt die Polizei weiter.

Zudem fand die Polizei ein nicht korrekt befestigtes, defektes Rad an der Reserveradhalterung unter dem Anhänger, das herunterzufallen drohte. Offenbar hatte der Chauffeur zuvor dieses Rad ausgewechselt. Dabei montierte er das für die Lenkachse vorgesehene Ersatzrad am Anhänger.

Der Lenker wurde angezeigt und musste ein Bussendepositum von mehreren tausend Franken hinterlegen.