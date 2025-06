Spektakuläre Verfolgungsjagd Schaffhauser Polizei schnappt Teenie-Autodiebe nach Rammbock-Einbruch

Zwei Jugendliche wurden nach einem spektakulären Autodiebstahl in der Schweiz und anschliessender Flucht nach Deutschland verhaftet. Die Täter stahlen Autos in Neuhausen am Rheinfall und Trasadingen, bevor sie in Lauchringen verunfallten.

Publiziert: 15:51 Uhr | Aktualisiert: 15:52 Uhr