«Sieht nach Totalschaden aus» Feuerwehr kämpft gegen die Flammen

Alarm in Neuhausen am Rheinfall im Kanton Schaffhausen: In der Nacht brach in einem Haus mitten im Zentrum ein Feuer aus. Einsatzkräfte eilten sofort zur Stelle. Die Alertswiss-App warnt vor starker Rauchentwicklung.