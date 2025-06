Bei einer Auseinandersetzung in Schaffhausen wurde ein 55-jähriger Mann von einem anderen verletzt. Zuvor gab es mit einem weiteren Mann einen Handel – Sex gegen dessen Armbanduhr.

Streit in Schaffhausen eskaliert – 55-Jähriger attackiert

Streit in Schaffhausen eskaliert – 55-Jähriger attackiert

1/4 In Schaffhausen kam es zu einem brutalen Übergriff auf einen 55-Jährigen. Foto: Screenshot Google Maps

Darum gehts Brutaler Angriff in Schaffhausen: 55-Jähriger verletzt, Täter auf der Flucht

Tauschhandel mit Armbanduhr für sexuelle Handlungen eskalierte in Gewalt

Zeugen der Tat gesucht Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Angela Rosser Journalistin News

In den frühen Morgenstunden vom Samstag dem 14. Juni kam es zu einer heftigen Auseinandersetzung in der Schaffhauser Vorstadt. Wie die Schaffhauser Kantonspolizei mitteilt, wurde ein 55-jähriger Mann Opfer einer brutalen Attacke.

Laut dem Polizeibericht begann der Vorfall mit einem verbalen Streit zwischen dem Opfer und einem Mann mit schwarzen Haaren. Mit dabei war auch noch ein zweiter Mann mit braunen Haaren.

Tauschhandel mit Armbanduhr und Sex

Die Situation eskalierte, als der Angreifer, der Mann mit den schwarzen Haaren, plötzlich ein Messer zückte. Der zweite Mann griff jedoch ein und entschärfte die Lage vorübergehend. Im weiteren Verlauf bot der Mann, der den Streit entschärfte, dem 55-jährigen Opfer sexuelle Handlungen an. Im Tausch gegen dessen Armbanduhr.

Der Mann willigte ein und die Handlungen fanden im Bereich Vorstadt / Bogenstrasse / Schützengraben statt. Wie die Polizei auf Anfrage von Blick erklärt, habe der Austausch der Armbanduhr stattgefunden, was für den Geschädigten auch in Ordnung sei. Um was für eine Uhr es sich genau handelte, sagte die Polizei nicht. «Es war aber ein teureres Model» heisst es im Gespräch.

Täter schlägt brutal auf Opfer ein

Die Situation nahm im Anschluss eine weitere Wende, als der schwarzhaarige Mann ebenfalls sexuelle Dienstleistungen anbot. Nach der Ablehnung durch das Opfer rastete der Täter aus. Er schlug brutal auf den 55-Jährigen ein und verletzte ihn am linken Auge.

Er drohte seinem Opfer auch mit dem Tod, sollte dieses je wieder nach Schaffhausen zurückkehren. Die Schaffhauser Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Das Opfer meldete sich selbständig bei der Polizei. Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer +41 52 624 24 24 zu melden. Die Fahndung nach den beiden flüchtigen Männern ist im Gange.