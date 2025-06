Am Donnerstagnachmittag hat in der Stadt Schaffhausen eine Autofahrerin einen 10-jährigen Velofahrer übersehen. Der Bub wurde verletzt.

An dieser Strasse kam es zum Unfall. Foto: Screenshot Google Maps

Janine Enderli Redaktorin News

Eine 89-jährige Frau bog am Donnerstag mit ihrem Auto in der Stadt Schaffhausen von der Stettemerstrasse (Fahrtrichtung Stadtzentrum) rechtsseitig in eine Einfahrt ein. Dabei übersah sie einen 10-jährigen Jungen, der mit einem Velo auf dem dortigen Trottoir in die gleiche Richtung fuhr.

In der Folge kollidierte das Kind mit dem Auto, wobei er gegen das Auto sowie zu Boden geschleudert wurde und sich beim Aufprall verletzte.

Der verletzte Velofahrer musste von einer Ambulanzcrew in ein Spital gebracht werden. Am Unfallvelo und am Unfallauto entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren Tausend Franken.