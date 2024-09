Schock und Polizeieinsatz in Schleitheim SH Ehepaar entdeckt Schlange im Wohnzimmer

Ein Ehepaar hat am Montagabend in Schleitheim SH eine Schlange in ihrem Wohnzimmer entdeckt. Das rund 90 Zentimeter lange Tier stellte sich als ungiftige Ringelnatter heraus, wie die Polizei mitteilte.