Schock in Neuhausen am Rheinfall 20-Meter-Baustellen-Kran kippt plötzlich um

Ein Baukran ist am Freitag in Neuhausen am Rheinfall im Kanton Schaffhausen umgestürzt. Verletzt wurde niemand. Die Ursache ist noch unklar.

Publiziert: vor 56 Minuten | Aktualisiert: vor 39 Minuten