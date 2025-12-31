In Beringen SH geriet am Dienstagabend eine Entsorgungsanlage in Brand. Starker Rauch führte zu einer Warnung der Behörden. Verletzte gab es keine, die Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen.

Darum gehts In Beringen brannte Dienstagabend eine Entsorgungsanlage, niemand wurde verletzt

Die Bevölkerung wurde über Alertswiss vor starkem Rauch gewarnt

Brandmeldung ging um 19 Uhr bei der Polizei ein Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

In Beringen im Kanton Schaffhausen ist am Dienstagabend eine Entsorgungsanlage in einer Halle in Brand geraten. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Es bildete sich starker Rauch.

Kurz nach 19 Uhr sei die Meldung zum Brand bei der Schaffhauser Polizei eingegangen, schrieb diese am späten Abend in einer Mitteilung. Die zahlreichen Feuerwehrkräfte konnten den Brand demnach rasch unter Kontrolle bringen und eine angrenzende Halle vor den Flammen schützen.

Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer im Bereich des Sperrguts aus, wie die Schaffhauser Polizei weiter schrieb. Die Brandursache werde untersucht. Auch die Höhe des Sachschadens sei Gegenstand von Ermittlungen.

Warnung aufgehoben

Wegen des Rauches forderten die Behörden die Bevölkerung via die Warn-App Alertswiss zwischenzeitlich dazu auf, Fenster und Türen zu schliessen sowie Lüftungen und Klimaanlagen auszuschalten. Man solle sich nicht ins betroffene Gebiet begeben, rieten sie zudem. Kurz nach 22 Uhr wurde die entsprechende Warnung aufgehoben.

Vor zehn Tagen hatte die Bevölkerung von Beringen bereits eine Warnung wegen starken Rauchs erhalten. Damals war ein Dachstock in Brand geraten. Verletzt wurde ebenfalls niemand.