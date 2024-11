Ein Exhibitionist trieb am Mittwochmorgen in Beringen SH sein Unwesen. Er verschwand im Wald. Die Schaffhauser Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Schaffhauser Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: Keystone

Auf einen Blick Nackter Mann läuft Passanten nach und verschwindet im Wald

Vorfall ereignete sich am Mittwochmorgen in Beringen im Kanton Schaffhausen

Marian Nadler Redaktor News

Am Mittwochmorgen, um 9 Uhr, ist ein nackter Mann Passanten auf dem Gretzengrabenweg in Beringen nachgelaufen. Als sich die Passanten dem unbekannten Exhibitionisten zuwandten, ist dieser im Wald verschwunden. So steht es in einer Medienmitteilung der Schaffhauser Polizei.

Sie bittet Personen, die sachdienliche Angaben zu diesem Vorfall oder zum unbekannten Mann machen können, sich bei der Einsatz- und Verkehrsleitzentrale unter der Telefonnummer +41 52 624 24 24 zu melden.