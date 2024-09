Peter Sticher, erster Staatsanwalt, zum Sarco-Einsatz von Schaffhausen

Im Kanton Schaffhausen starb am Montag erstmals ein Mensch mittels der umstrittenen Suizid-Kapsel Sarco. Blick sprach mit Peter Sticher, dem ersten Staatsanwalt, über den Fall. Er stellt klar, dass er die Betreiber im Vorfeld gewarnt habe.

«Kamen vor Ort an und fanden die Kapsel mit der leblosen Person drin vor»

«Kamen vor Ort an und fanden die Kapsel mit der leblosen Person drin vor»

Stressige Stunden für Peter Sticher (61). Am Montagabend erhält der erste Staatsanwalt des Kantons Schaffhausen die Info, dass bei einer Waldhütte in Merishausen SH jemand mit der umstrittenen Sterbe-Kapsel Sarco aus dem Leben geschieden sei.

Dann geht es schnell: Polizei und Staatsanwaltschaft eilen zum Tatort. Und tatsächlich: In einem Waldstück kam die Kapsel zum ersten Mal zum Einsatz. Die Behörden verhaften mehrere Personen.

Am Tag danach erfährt die Öffentlichkeit vom Fall. Und Sticher muss sich einem Medienmarathon stellen. Auch Blick traf ihn am Dienstag zum Interview.

Am Montag schied bei einer Waldhütte in Merishausen SH jemand mit der umstrittenen Sterbe-Kapsel Sarco aus dem Leben. Foto: Zvg 1/2

Überraschender Anruf

Der erste Staatsanwalt erzählt vom Vorabend: «Ich sass im Büro und erhielt um 16.40 Uhr einen Anruf von einem Anwalt. Er teilte mir den assistierten Suizid mit.» Dies habe einen «aussergewöhnlichen Todesfall» ausgelöst, erklärt Sticher.

Polizei und Staatsanwalt seien verpflichtet, in solchen Fällen auszurücken. «Da es ein spezieller Fall ist, hatten wir ein grösseres Aufgebot. Wir machten eine Einsatzbesprechung und rückten aus.» Auch das Institut für Rechtsmedizin sowie der forensische Dienst, beide aus Zürich, seien aufgeboten worden.

Stundenlanger Einsatz

Vor Ort eingetroffen, bietet sich den Einsatzkräften ein schauriges Bild vor: «Wir fanden die Kapsel mit der leblosen Person drin vor», sagt Sticher. «Wir nahmen die Person aus der Kapsel und überführten sie ins Institut für Rechtsmedizin. Heute wird sie dort obduziert.» Die Kapsel stellen die Behörden sicher. Der Einsatz habe lange gedauert. «Bis in Richtung Mitternacht.»

Ganz anders laufe das bei anderen assistierten Suiziden ab, sagt Sticher. «Bisher hatten wir im Kanton Schaffhausen nur Exit-Fälle.» Die würden meist problemlos ablaufen. «Man wird orientiert, bietet einen Legalinspekteur auf. Man braucht nicht das Institut für Rechtsmedizin und den forensischen Dienst.» Dann gehe man wieder. «Das ist in der Regel eine Sache von einer Stunde.»

Warnung nicht ernst genommen

Am Montag war es nicht ganz so simpel. Beim Sarco-Fall in Merishausen dauerte nicht nur der Einsatz viel länger, es wurden auch Leute verhaftet. Sticher erklärt: «Wir haben mehrere Personen festgenommen.» Dies, weil die Personen befragt werden müssen. «Wir nahmen sie fest, dass sie sich nicht untereinander absprechen oder Beweismittel vertuschen.»

Nun führe die Staatsanwaltschaft die Strafuntersuchung, sagt Sticher. «Es gilt die Unschuldsvermutung.» Der Staatsanwalt stellt aber klar, dass man die Betreiber gewarnt hätte: «Wir mahnten sie schriftlich ab. Wir sagten, wenn sie nach Schaffhausen kommen und Sarco einsetzen, dass strafrechtliche Konsequenzen drohen würden.»

Die Warnung wurde nicht ernst genommen.