Am Sonntag hat sich in Dörflingen ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Jungreiterin ereignet. Die Reiterin wurde durch die Deutsche Luftrettung ins Kinderspital Zürich verbracht. Das Pferd erlag noch auf der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Am Sonntag, kurz nach 11.00 Uhr, fuhr ein 34-jähriger Personenwagenlenker von Gailingen herkommend auf der Judenstrasse (H329) in Richtung Büsingen. Auf Höhe eines Feldwegs, welcher in die Judenstrasse einmündet, kollidierte der Personenwagenlenker mit einer 9-jährigen Reiterin und deren Pferd, welche zu diesem Zeitpunkt die Strasse überquerten.

Durch die Frontalkollision wurde die junge Reiterin samt Pferd weggeschleudert. Das Mädchen wurde mit unbekannten Verletzungen durch die Deutsche Luftrettung ins Kinderspital Zürich verbracht. Der Personenwagenlenker blieb unverletzt, sein Fahrzeug erlitt Totalschaden. Das Pferd der jungen Reiterin verstarb noch auf der Unfallstelle.

Auch Deutsche Luftrettung im Einsatz

Aufgrund des Verkehrsunfalls musste ein Teil der Judenstrasse für zirka zwei Stunden gesperrt werden. Der Unfallhergang ist Gegenstand laufender Ermittlungen der Schaffhauser Polizei.

Nebst der Schaffhauser Polizei standen die Feuerwehren der Gemeinden Büsingen und Dörflingen, der Rettungsdienst der Spitäler Schaffhausen, die Deutsche Luftrettung, sowie zwei private Bergungsunternehmen.