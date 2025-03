Am späteren Montagnachmittag ist in Neuhausen am Rheinfall ein 5-Jähriger auf eine Strasse vor ein Auto gerannt. Der Junge wurde bei diesem Verkehrsunfall verletzt.

Der Unfall ereignete sich im Bereich der Brunnenwiesenstrasse. Foto: Screenshot Google Maps

Janine Enderli Redaktorin News

Ein 44-Jähriger fuhr am Montagnachmittag mit seinem Auto in Neuhausen am Rheinfall SH auf der Brunnenwiesenstrasse in Richtung Durstgrabenstrasse. Gemäss ersten Ermittlungen der Schaffhauser Polizei rannte ein 5-jähriger Bub hinter einer Hecke hervor auf die Brunnenwiesenstrasse.

Trotz sofortiger Reaktion konnte der Autofahrer einen Zusammenstoss nicht verhindern. Der Bub wurde durch die Kollision verletzt und musste in der Folge, nach der Erstbetreuung, von einer Ambulanz-Crew ins Spital gebracht werden.

Mehrere Einsatzfahrzeuge im Einsatz

Nebst einer Ambulanz und einem Notarztteam der Spitäler Schaffhausen standen zwei

Patrouillen der Schaffhauser Polizei im Einsatz. Aufgrund der Unfallaufnahme musste ein

Teilbereich der Brunnenwiesenstrasse kurzzeitig gesperrt werden.

Die Unfallursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen der Schaffhauser Polizei.