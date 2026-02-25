Bevölkerung in Schaffhausen wächst langsam

Ende des letzten Jahres lebten 90'285 Personen im Kanton Schaffhausen. Die Wachstumsrate von rund 1,5 Prozent blieb im Vergleich zum Vorjahr stabil. In den letzten fünf Jahren wuchs der Kanton um 8,6 Prozent.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Im Jahr 2025 stieg die Bevölkerungszahl damit um 1'385 Personen, wie der Kanton Schaffhausen am Mittwoch mitteilte. Die Zahl der Schweizerinnen und Schweizer ist um 557 Personen gestiegen. Auch 828 ausländische Staatsangehörige zog es in den Kanton Schaffhausen. Der Ausländeranteil lag bei 29,6 Prozent. Er zeigt einen leichten Anstieg im Vergleich zum Jahr 2024 in dem er bei 29,1 Prozent lag.

Besonders beliebt sind die Gemeinden Hallau, die um 19,2 Prozent wuchs und Neuhausen am Rheinfall mit einem Wachstum von 16,8 Prozent. Die Gemeinden Beggingen und Buchberg registrierten hingegen rückläufige Bevölkerungszahlen.

Auffällig ist laut des Kantons, dass besonders viele unter 20-Jährige in Stetten leben. Mit 24,3 Prozent ist diese Altersgruppe dort am höchsten vertreten.