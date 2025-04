In Schaffhausen Polizei fasst Autoeinbrecher mit 1 Kilo Münzgeld

Die Schaffhauser Polizei hat einen Autoeinbrecher gefasst, der in der Nacht auf Samstag in Neuhausen am Rheinfall über ein Kilogramm Münzgeld mit sich führte. Er steht unter Verdacht, auch andere Fahrzeuge in der Gegend aufgebrochen zu haben.

