Schweiz
Schaffhausen
Sturm Benjamin hält die Feuerwehr Schaffhausen auf Trab
In Schaffhausen
Feuerwehr muss wegen umgestürztem Baum ausrücken
Sturm Benjamin wütet in der Schweiz. In Schaffhausen stürzte ein Baum auf die Stüdliackerstrasse und blockierte diese.
Publiziert: 14:45 Uhr
|
Aktualisiert: 14:58 Uhr
