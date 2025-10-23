DE
In Schaffhausen
Feuerwehr muss wegen umgestürztem Baum ausrücken

Sturm Benjamin wütet in der Schweiz. In Schaffhausen stürzte ein Baum auf die Stüdliackerstrasse und blockierte diese.
Publiziert: 14:45 Uhr
|
Aktualisiert: 14:58 Uhr
