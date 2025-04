1/4 Der Fahrer dieses Lieferwagens hätte wohl besser das Schild, das die erlaubte Fahrzeughöhe angab, gelesen. Foto: Kantonspolizei Schaffhausen

Darum gehts Junger Mann (22) fährt mit Lieferwagen unter zu niedriger Eisenbahnbrücke fest

Fahrer besass nicht die erforderliche Führerausweiskategorie für die Fahrzeugkombination

3,5 Tonnen schwerer Lieferwagen mit Anhänger verursachte erheblichen Sachschaden Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Marian Nadler Redaktor News

Um 15.35 Uhr am Freitag fuhr eine Person (22) mit einem Lieferwagen und Anhänger von Flurlingen ZH her auf dem Flurlingerweg in Richtung Ortszentrum Neuhausen am Rheinfall SH. Dabei missachtete der Mann das Schild, das die Fahrzeughöhenbegrenzung der Fahrbahn angab, unter der dortigen Eisenbahnbrücke. So blieb der 3,5 Tonnen schwere Lieferwagen mitsamt dem Anhänger unter der Brücke stecken. Das Gefährt blieb am Höhenmesser der Brücke hängen. «Bei der Überprüfung der Fahrberechtigung des Unfallverursachers konnte zudem festgestellt werden, dass dieser nicht über die erforderliche Führerausweiskategorie für die von ihm gelenkte Fahrzeugkombination verfügte», schreibt die Schaffhauser Polizei in einer Medienmitteilung.

Es gab keine Verletzten. Mit Unterstützung einer Patrouille der Schaffhauser Polizei konnte das Unfallfahrzeug mitsamt Anhänger geborgen werden. An der Fahrzeugkombination entstand erheblicher Sachschaden.