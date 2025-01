In Neuhausen am Rheinfall SH Auto erfasst Fussgänger (16) – schwer verletzt

In Neuhausen am Rheinfall SH ist es am Freitagmorgen zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Auto ist im Bereich eines Fussgängerstreifens mit einem 16-jährigen Fussgänger kollidiert. Der junge Mann wurde schwer verletzt mit dem Helikopter ins Spital geflogen.