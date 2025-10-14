Am Sonntag hat eine alkoholisierte und unter Drogeneinfluss stehende Frau in der Stadt Schaffhausen eine Polizistin und einen Polizisten, die ihr helfen wollten, mutwillig verletzt. Die Frau und die Polizisten mussten ins Spital gebracht werden.

Hier fand der tätliche Vorfall statt. Foto: Screenshot Google Maps

Darum gehts Frau attackiert Polizisten nach Streit in Schaffhausen

Die Frau war alkoholisiert und stand unter Kokain-Einfluss

Zwei Polizisten und die Frau mussten ins Spital gebracht werden

Janine Enderli Redaktorin News

Um 22 Uhr am Sonntagabend (12.10.2025) ging auf der Einsatz- und Verkehrsleitzentrale der Schaffhauser Polizei die Meldung ein, dass sich beim Landhausparkplatz in der Stadt Schaffhausen zwei oder drei Frauen lauthals streiten würden. Die Polizistin und der Polizist, die in der Folge ausrückten, trafen am Tatort auf eine verletzte und aggressive Frau.

Diese verhielt sich gegenüber den Polizeieinsatzkräften, die ihr helfen wollten, sehr unkooperativ und ging gar auf sie los. Sie biss den Polizisten in die Hand und versetzte der Polizistin mehrere Fusstritte (unter anderem in den Bauch). Beide mussten in der Folge mit Verletzungen ins Spital gebracht werden, das sie in der Zwischenzeit wieder verlassen konnten.

Frau stritt vorher mit Kontrahentin

Die aggressive und verletzte Frau musste ebenfalls von einer Ambulanz-Crew ins Spital gebracht werden. Gemäss ersten Ermittlungen stammten ihre Verletzungen von einem Streit mit einer Kontrahentin, der vor dem Eintreffen der Polizei stattgefunden haben soll. Wie sich herausstellte, war die 29-jährige Rumänin stark alkoholisiert und stand unter Kokain-Einfluss.

Der Vorfall ist Gegenstand laufender Ermittlungen.