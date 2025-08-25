Am Sonntagabend ist es in Stein am Rhein SH zu einem heftigen Unfall gekommen. Zwei Männer wurden dabei verletzt.

Darum gehts Betrunkener Autofahrer verunfallt in Stein am Rhein, zwei Verletzte

Fahrzeug überschlug sich mehrfach und kam auf einer Wiese zum Stillstand

Atemalkoholtest ergab 1,64 Promille, Auto erlitt Totalschaden

Am Sonntagabend, kurz nach 21 Uhr, war ein Autofahrer (39) mit seinem Beifahrer auf der Oehningerstrasse in Stein am Rhein SH in Richtung Öhningen DE unterwegs. Mutmasslich aufgrund seiner Fahrunfähigkeit und allenfalls nicht angepasster Geschwindigkeit kollidierte der Autofahrer zunächst mit einer Strassentafel und stürzte anschliessend über ein rund vier Meter erhöhtes Wiesenbord den Abhang hinunter.

Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach und kam nach etwa vierzig Metern auf der Wiese zum Stillstand, wie die Schaffhauser Polizei in einer Mitteilung schreibt. Der Autofahrer erlitt Verletzungen und musste mit der Luftrettung in ein Spital geflogen werden.

Ein Atemalkoholtest am Unfallort ergab bei ihm einen Wert von 1,64 Promille. Der Beifahrer (23) wurde ebenfalls verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Spital gebracht. Am Auto entstand Totalschaden. Es musste durch eine private Bergungsfirma geborgen werden. Nebst Angehörigen der Feuerwehr Region oberer Kantonsteil (Feurok) standen Mitarbeiter der Kantonspolizei Thurgau, des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit, der Rettungsdienste der Spitäler Schaffhausen, der Rega sowie der Schaffhauser Polizei im Einsatz.