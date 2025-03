Foto: Keystone

Janine Enderli Redaktorin News

Um 23 Uhr ging bei der Schaffhauser Polizei die Meldung ein, dass in der Altstadt von Stein am Rhein ein hitziger Streit im Gange sei. Sofort rückte eine Polizeipatrouille ins Gebiet aus. Die Geräuschquelle war schnell gefunden – «doch anstatt eines 1v1 fanden die Beamten einen jungen Mann vor, der mitten in einem intensiven Game steckte», heisst es in einem Communiqué der Polizei.

Der Mann habe «mit offenem Fenster» und «maximaler Lautstärke» seine Emotionen ausgelebt. «Offenbar ein Hardcore-Rage-Moment nach einem unglücklichen Game Over. Die «Cops» hätten dann freundlich gesagt, dass die lokale Gemeindeverordnung vorsehe, dass die Nachtruhe auch für Gamer gelte, schreibt die Polizei mit einem Augenzwinkern.