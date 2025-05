Am Freitagmorgen ist in der Gemeinde Thayngen ein Arbeiter aus noch ungeklärten Gründen von einem Baugerüst gestürzt und hat sich beim Aufprall schwer verletzt. Es wurden Ermittlungen eingeleitet.

1/2 An dieser Strasse ereignete sich der Unfall. Foto: Screenshot Google Maps

Janine Enderli Redaktorin News

Um 8.30 Uhr am Freitagmorgen stürzte in Thayngen SH ein 66-jähriger Arbeiter – aus noch unbekannten Gründen – aus rund zwei Meter Höhe von einem Baugerüst an der Thayngerstrasse im Ortsteil Bibern. Beim Aufprall auf einen Betonboden zog sich der Mann schwere Verletzungen zu.

Er musste in der Folge von einer Ambulanz-Crew betreut und mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen werden.

Unfallursache wird abgeklärt

Nebst den ausgerückten medizinischen Kräften befanden sich vor Ort mehrere Funktionäre der Schaffhauser Polizei (inkl. Kriminaltechnischer Einsatzdienst) sowie der Staatsanwaltschaft des Kantons Schaffhausen im Einsatz.

Die Unfallursache und der Unfallhergang sind Gegenstand laufender Ermittlungen.