Die Schaffhauser Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Foto: Keystone/Ennio Leanza

Auf einen Blick Frau (22) in Schaffhausen vergewaltigt

Täter trug schwarze Kleidung und Sturmmaske

Auf einen Blick Frau (22) in Schaffhausen vergewaltigt

Täter trug schwarze Kleidung und Sturmmaske

Polizei sucht Zeugen

Marian Nadler Redaktor News

Am Montagabend ging bei der Schaffhauser Polizei die Meldung ein, dass eine Frau (22) am vergangenen Wochenende in der Stadt Schaffhausen Opfer einer Vergewaltigung wurde. Die Frau war in der Nacht von Freitag auf Samstag kurz nach Mitternacht zu Fuss auf dem Heimweg auf der

Rheinhardstrasse (Alpenblick-Quartier in Richtung Ebnat), als sie auf der Höhe des Ebnat-Kreisels von einer unbekannten männlichen Person gepackt, in ein dort naheliegendes Gebüsch geschleppt und anschliessend vergewaltigt wurde. Nach der Tat liess der Mann von der Frau ab und flüchtete in unbekannte Richtung.

Personen, die sachdienliche Angaben zur Vergewaltigung und/oder zum unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Schaffhauser Polizei unter +41 52 624 24 24 zu melden. Der unbekannte Mann war zum Tatzeitpunkt schwarz gekleidet und sein Gesicht war mit einer Sturmmaske bedeckt.