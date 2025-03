Eine Person im Spital Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus in Schaffhausen

In Schaffhausen brach am Freitagabend ein Brand in einer Wohnung aus. Eine Person wurde leicht verletzt, die Feuerwehr evakuierte das Gebäude. Die Polizei ermittelt wegen Fahrlässigkeit.

Publiziert: 04:35 Uhr | Aktualisiert: 04:36 Uhr