In Ramsen SH gaben sich zwei Männer als Polizisten aus und führten mit einem weissen Tesla Verkehrskontrollen durch. Eine 19-jährige Autofahrerin wurde von ihnen angehalten, flüchtete aber, als sie sich nicht ausweisen konnten. Die Schaffhauser Polizei sucht nun Zeugen.

Die Schaffhauser Polizei bat um Hinweise zum weissen Tesla mit Schweizer Kontrollschildern und zu den beiden Männern. Foto: Schaffhauser Polizei

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Zwei Männer haben sich in der Nacht auf Freitag in Ramsen SH als Polizisten ausgegeben und mit einem weissen Tesla Verkehrskontrollen durchgeführt. Das teilte die Schaffhauser Polizei in der Nacht auf Sonntag mit und suchte Zeugen.

Laut Mitteilung habe eine 19-jährige Autofahrerin um 1.45 Uhr beobachtet, wie die Männer an der Verzweigung Petersburg/Faselroo einen Smart angehalten hätten. Es habe wie eine Verkehrskontrolle ausgesehen. Sie sei langsam an den Fahrzeugen vorbeigefahren. Kurz darauf hätten die Männer die Frau mit einer Matrixtafel verfolgt und zum Anhalten gebracht. Einer der Männer habe sie nach dem Führerausweis gefragt und sie aufgefordert, auszusteigen und den Kofferraum zu öffnen. Da sich die Männer nicht richtig ausgewiesen hätten, sei die Frau geflüchtet.

Die Polizei beschrieb einen der Männer als etwa 20 Jahre alt, 175 Zentimeter gross, schlank, nordafrikanischer Herkunft, mit kurzen, schwarz-gelockten Haaren und Kinnbart. Er habe Schweizerdeutsch gesprochen. Die Polizei bat um Hinweise zum weissen Tesla mit Schweizer Kontrollschildern und zu den beiden Männern.