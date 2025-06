Eine Seniorin in Schaffhausen wurde Opfer eines raffinierten Telefonbetrugs. Foto: KEYSTONE/GAETAN BALLY

Daniel Macher Redaktor News

Am Mittwochmorgen hat eine unbekannte Täterschaft eine Seniorin in der Stadt Schaffhausen angerufen, diese mit falschen Angaben und geschickter Gesprächsführung dazu bewogen, bei zwei Finanzinstituten in der Stadt Schaffhausen je 15'000 Franken Bargeld abzuheben und dieses in einem Couvert um die Mittagszeit auf die Albulastrasse zu legen.

Im Verlaufe des Nachmittages realisierte die Seniorin, dass sie Opfer eines Telefonbetruges geworden war und informierte die Schaffhauser Polizei, die sofort ihre Ermittlungen aufgenommen hat. Das Couvert mit dem Geld war zu diesem Zeitpunkt bereits nicht mehr auf der Albulastrasse vorzufinden.