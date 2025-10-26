In Schaffhausen musste am Sonntagmorgen ein 20-Jähriger von einem 30 Meter hohen Baukran gerettet werden. Der Mann war auf den Kran geklettert und konnte sich nicht mehr selbst befreien. Spezialisten der Feuerwehr-Tiefenrettung brachten ihn sicher zu Boden.

Darum gehts 20-Jähriger klettert auf Baukran und bleibt hängen, Rettungseinsatz folgt

Feuerwehr-Tiefenrettung seilte Mann ab und brachte ihn sicher zu Boden

In Schaffhausen kam es am frühen Sonntagmorgen zu einem aussergewöhnlichen Rettungseinsatz. Ein 20-jähriger Mann war auf einen rund 30 Meter hohen Baukran geklettert und dort hängengeblieben.

Gegen 7.30 Uhr meldete eine Spaziergängerin der Polizei, dass sich eine Person am Ausleger eines Krans befinde und gefährlich hin- und herschwinge. Mehrere Patrouillen der Schaffhauser Polizei sowie die Feuerwehr der Stadt Schaffhausen rückten sofort aus.

Vor Ort fanden die Einsatzkräfte den jungen Mann gesichert mit einem Klettergeschirr in luftiger Höhe vor – bewegungsunfähig und ohne Möglichkeit zur Selbstrettung. Spezialisten der Feuerwehr-Tiefenrettung seilten den Mann zunächst auf einen Zwischenboden des im Bau befindlichen Gebäudes ab und brachten ihn anschliessend mit einer Drehleiter sicher zu Boden.

Der 20-Jährige wurde vom Rettungsdienst betreut und für medizinische Abklärungen ins Spital gebracht. Verletzt wurde niemand.

Gegen den Mann wurde ein Verfahren eröffnet. Er muss sich vor der Staatsanwaltschaft des Kantons Schaffhausen verantworten und die Kosten des aufwendigen Einsatzes tragen.