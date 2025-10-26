Darum gehts
- 20-Jähriger klettert auf Baukran und bleibt hängen, Rettungseinsatz folgt
- Feuerwehr-Tiefenrettung seilte Mann ab und brachte ihn sicher zu Boden
- Rettungseinsatz erfolgte am frühen Sonntagmorgen auf einem 30 Meter hohen Kran
In Schaffhausen kam es am frühen Sonntagmorgen zu einem aussergewöhnlichen Rettungseinsatz. Ein 20-jähriger Mann war auf einen rund 30 Meter hohen Baukran geklettert und dort hängengeblieben.
Gegen 7.30 Uhr meldete eine Spaziergängerin der Polizei, dass sich eine Person am Ausleger eines Krans befinde und gefährlich hin- und herschwinge. Mehrere Patrouillen der Schaffhauser Polizei sowie die Feuerwehr der Stadt Schaffhausen rückten sofort aus.
Vor Ort fanden die Einsatzkräfte den jungen Mann gesichert mit einem Klettergeschirr in luftiger Höhe vor – bewegungsunfähig und ohne Möglichkeit zur Selbstrettung. Spezialisten der Feuerwehr-Tiefenrettung seilten den Mann zunächst auf einen Zwischenboden des im Bau befindlichen Gebäudes ab und brachten ihn anschliessend mit einer Drehleiter sicher zu Boden.
Der 20-Jährige wurde vom Rettungsdienst betreut und für medizinische Abklärungen ins Spital gebracht. Verletzt wurde niemand.
Gegen den Mann wurde ein Verfahren eröffnet. Er muss sich vor der Staatsanwaltschaft des Kantons Schaffhausen verantworten und die Kosten des aufwendigen Einsatzes tragen.