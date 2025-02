Im deutschen Büsingen ist aus einem Traktor Dieselöl in den Rhein geflossen. Um die weitere Ausbreitung zu verhindern, wurden mehrere Ölsperren aufgebaut. Das Ausmass der Umweltschäden ist noch unklar.

1/4 Mehrere Ölsperren wurden auf dem Rhein installiert. Foto: BRK News

Valentin Köpfli Redaktor News

Am frühen Freitagnachmittag wurden mehrere Ölsperren auf dem Rhein installiert. Aus einem Traktor auf einem Landwirtschaftsbetrieb in Büsingen, Deutschland, lief laut der Kantonspolizei Schaffhausen Dieselöl über den Gennersbrunnerbach in den Rhein.

Im Einsatz standen die Feuerwehren der Stadt Schaffhausen, Dörflingen und Büsingen. Noch ist unklar, wie viel Dieselöl in den Rhein und in den Gennersbrunnerbach geflossen sind und wie gross die Schäden für Natur und Fischbestand sind.