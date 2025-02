Brand Zwei Personen bei Löschversuch unbestimmt verletzt

Bei einem Löschversuch eines Brandes in einer Werkstatt in Neuhausen am Rheinfall SH sind am Samstagmittag zwei Personen verletzt worden. Wegen des starken Rauches musste ausserdem das direkt über der Werkstatt liegende Katzenhaus Schaffhausen evakuiert werden.

Publiziert: 19:10 Uhr | Aktualisiert: 19:21 Uhr