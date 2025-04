Drei Bauarbeiter sind nach einem Brand in Stein am Rhein mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht worden. Brandursache dürften Schweissarbeiten sein.

Schweissarbeiten lösen Baustellenbrand in Stein am Rhein aus

Schweissarbeiten lösten am Mittwoch einen Brand in Stein am Rhein aus. Drei Arbeiter mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital. Foto: Schaffhauser Polizei/PD

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Bei den Arbeiten mit einem Gasbrenner am Mittwochmorgen geriet wohl eingeschweisstes Isolationsmaterial in Brand, wie die Schaffhauser Polizei am Mittwochnachmittag mitteilte. Das Feuer weitete sich auf anderes Baumaterial aus.

Der Sachschaden an Bauprojekt, Gerätschaften und am Material sei erheblich, heisst es weiter. Bilder zeigen eine grosse Rauchsäule am Brandort. Die Arbeiter konnten das Feuer aber noch vor Eintreffen der Feuerwehr löschen.