Kurz zusammengefasst Seniorin betrogen bei Pelz- und Schmuckverkauf in Neuhausen am Rheinfall

Händler verschwanden nach der Schätzung ohne Rückmeldung

Die Betrüger haben es unter anderem auf Goldschmuck abgesehen. (Symbolbild) Foto: Shutterstock

Marian Nadler Redaktor News

Unbekannte Männer veranstalteten vom Donnerstag bis Montag eine Ankaufsaktion von Pelz-, Silber- und Goldwaren in einem Hotel in Neuhausen am Rheinfall und machten in Lokalzeitungen und mit Flyern Werbung für diese Aktion. Eine Frau (81) aus dem Kanton Schaffhausen ging um 13.30 Uhr am Montagnachmittag an den Aktionsort und vertraue anwesenden Händlern eine Damenjacke und vier Schmuckstücke (Gesamtwert von mehreren Hundert Franken) an, um diese prüfen und schätzen zu lassen. Die Händler gaben an, sich nach der Prüfung wieder bei der Seniorin zu melden, um einen entsprechenden Kaufpreis auszuhandeln, worauf diese den Aktionsort verliess.

Seither sind die Männer nicht mehr erreichbar. Die Frau erhielt weder eine Auszahlung, noch die von ihr anvertrauten Gegenstände zurück. Das schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Die Schaffhauser Polizei warnt die Bevölkerung vor dubiosen Kaufaktionen.

Grundsätzliche Tipps der Schaffhauser Polizei zu Goldverkäufen Informieren Sie sich vorab über Ihren Schmuck und suchen Sie die

Feingehaltspunze auf den Stücken. So steht etwa die Prägung 585 für 14 Karat

und 750 für 18 Karat.

Feingehaltspunze auf den Stücken. So steht etwa die Prägung 585 für 14 Karat und 750 für 18 Karat. Recherchieren Sie den Tageskurs für Goldpreise.

Sie können mittels Goldpreisrechner den Wert Ihres Schmuckstücks

berechnen.

berechnen. Kontaktieren Sie mehrere Firmen oder Käufer, um zu sehen, welcher Preis bei

einem Verkauf erzielt werden kann.

einem Verkauf erzielt werden kann. Lassen Sie sich genau erklären, wie Ihr Schmuckstück bewertet wird und mit

welchem Kurs berechnet wird. Achten Sie darauf, ungehinderten Blick auf die

Waage zu haben.

welchem Kurs berechnet wird. Achten Sie darauf, ungehinderten Blick auf die Waage zu haben. Sollten Sie den Schmuck über das Internet verkaufen wollen, achten Sie auf ein

korrektes Impressum der jeweiligen Homepage. Hat es eine Adresse,

