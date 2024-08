Am zweiten Tag des Bergrennens in Oberhallau SH ist ein Fahrer gegen einen Baum gekracht. Er wurde mit einem Rettungshelikopter ins Spital gebracht.

Das Fahrzeug wurde beim Crash in mehrere Teile gerissen.

Beim Bergrennen Oberhallau ist es am Sonntagnachmittag zu einem Unfall gekommen. Aufnahmen zeigen, wie ein Fahrer mit seinem Boliden gegen einen Baum prallt. Dabei werden mehrere Teile des Fahrzeugs weggeschleudert. Das Auto schlittert in der Folge über die Fahrbahn und prallt in einen anderen Baum.

Auf Anfrage von Blick hat sich der Veranstalter bisher nicht zum Unfall geäussert. Nach dem Crash seien Rettungskräfte zum Auto geeilt, berichtet ein Leserreporter gegenüber «20 Minuten». Auch ein Rettungshelikopter sei im Einsatz gewesen. Laut Durchsage der Rennleitung soll der Verunfallte wieder ansprechbar sein. Gemäss «Schaffhauser Nachrichten» muss der Fahrer einen Schutzengel gehabt haben. Ersten Erkenntnissen zufolge klagte er nach dem Unfall über Schmerzen an der Schulter. Im Spital soll nun untersucht werden, ob er innere Verletzungen hat.

Drei Todesfälle bisher

Beim Bergrennen gab es bisher drei Todesfälle zu beklagen. Am 17. August 1981 prallte ein 36-jähriger Schaffhauser gegen eine Birke und verstarb. Am 29. August 2004 starb ein 42-jähriger Thurgauer, der nach einer Kurve in einen Baum fuhr. Zuletzt verunfallte ein Fahrer 2017 tödlich, nachdem er von der Spur abkam und in einen Baum prallte.

