Am Donnerstagabend hat sich in Hallau SH ein schwerer Selbstunfall ereignet. Ein 49-jähriger Autofahrer kam dabei ums Leben.

Mann (†49) stirbt bei Selbstunfall in Hallau SH

Das Auto kam auf dem Dach liegend auf einem Feld zum Stillstand. Foto: Schaffhauser Polizei

Georg Nopper Redaktor News

Ein Autofahrer (49) ist am Donnerstagabend in Hallau SH auf der Bahnhofstrasse Richtung Wilchingen gefahren und aus bisher ungeklärten Gründen von der Strasse abgekommen. In der Folge überschlug sich das Auto und kam auf dem Dach liegend auf einem Feld zum Stillstand.

Wie die Schaffhauser Polizei in einer Mitteilung schreibt, erlitt der Fahrer bei dem Selbstunfall tödliche Verletzungen. Die Einsatzkräfte sperrten die Bahnhofstrasse für die Unfallaufnahme, die mehrere Stunden dauerte.

Der genaue Hergang des Unfalls ist unklar. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet.