Am Mittwochmorgen stürzte im Felsentäli in der Stadt Schaffhausen eine Lehrerin, die sich mit ihrer Primarschulklasse auf einem Ausflug befand, einen felsigen Abhang hinunter und wurde dabei schwer verletzt.

Lehrerin bei Sturz in Schaffhausen schwer verletzt

Die Lehrerin stürzte diesen Abhang hinunter. Foto: Schaffhauser Polizei

Valentin Köpfli Redaktor News

Schwerer Unfall in der Stadt Schaffhausen: Am Mittwochmorgen legte eine 23-köpfige Primarschulklasse, die sich auf einem Schulausflug befand, einen Zwischenhalt auf der Holzbrücke im unteren Felsentäli ein. Aus noch ungeklärten Gründen rutsche die Klassenlehrerin (51) während dieser Pause neben der Holzbrücke aus, stürzte einen felsigen, rund 15 Meter hohen Abhang hinunter und verletze sich beim Aufprall schwer.

Die verunfallte Primarschullehrerin musste in der Folge von der Feuerwehr der Stadt Schaffhausen geborgen und mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen werden. Die Lochstrasse und Teile der Mühlentalstrasse wurden während den Bergungsarbeiten gesperrt, und der Verkehr wurde umgeleitet.

Zusammen mit alarmierten Einsatzkräften betreute eine Schulassistenz, die den Ausflug begleitete, die Schulkinder auf der Unfallstelle. In der Folge nahmen sich Fachpersonen der Schulsozialarbeit und der Kriseninterventionsgruppe des Erziehungsdepartements des Kanton Schaffhausen der Kinder an. Die Kinder sind den Umständen entsprechend wohlauf und alle in der Obhut ihrer Eltern.