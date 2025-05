Betonelement klemmt Mann ein – schwer verletzt

Am Dienstagmorgen ist bei einem Industriebetrieb in Wilchingen ein Betonelement umgestürzt und hat einen Arbeiter eingeklemmt. Der Mann wurde schwer verletzt.

Bei dem Unfall wurde der Mann schwer verletzt. Foto: Keystone/Ennio Leanza

Janine Enderli Redaktorin News

Beim Ausschalen eines Betonelementes bei einem Industriebetrieb in Wilchingen SH um 6 Uhr am Dienstagmorgen stürzte dieses um und klemmte einen 65-jährigen Arbeiter zwischen sich und einem Stahlträger ein, heisst es in einer Mitteilung der Schaffhauser Polizei. Der Schwerverletzte konnte in der Folge von Arbeitskollegen aus seiner misslichen Lage befreit, von einer alarmierten Ambulanz-Crew betreut und mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen werden.

Die Unfallursache und der Unfallhergang sind Gegenstand laufender Ermittlungen des Arbeitsinspektorates des Kantons Schaffhausen, der Staatsanwaltschaft des Kantons Schaffhausen und der Schaffhauser Polizei.