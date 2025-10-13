Die Schaffhauser Polizei verhaftete am Sonntag einen 55-jährigen Mann. Dieser wird verdächtigt, einen anderen Mann mit einem Messer angegriffen und verletzt zu haben. (Symbolbild)
Foto: ENNIO LEANZA
Darum gehts
- Ein Mann wurde in Schaffhausen mit einem Messer verletzt
- Der Tatverdächtige wurde noch am selben Nachmittag verhaftet
- Der Verletzte ist 53 Jahre alt, der Verdächtige 55 Jahre
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Kurz nach dem Mittag meldete sich am Sonntag ein 53-Jähriger bei der Schaffhauser Polizei. Der verletzte Mann gab an, dass er von einem anderen Mann in einer Wohnung in der Stadt mit einem Messer angegriffen und verletzt worden sei, so die Schaffhauser Polizei am Montag. Es wurde das Institut der Rechtsmedizin Zürich für weitere Abklärungen aufgeboten. Dessen Befund: Die Verletzungen erwiesen sich als nicht lebensbedrohlich.
Der tatverdächtige 55-Jährige konnte noch am selben Nachmittag in seiner Wohnung verhaftet werden. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Schaffhausen und die Schaffhauser Polizei haben die Ermittlungen zu diesem Vorfall aufgenommen.