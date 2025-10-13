Am Sonntagnachmittag wurde in einer Wohnung in der Stadt Schaffhausen ein 53-jähriger Mann bei einem Messerattacke verletzt. Die Polizei verhaftete einen zwei Jahre älteren Tatverdächtigen.

Die Schaffhauser Polizei verhaftete am Sonntag einen 55-jährigen Mann. Dieser wird verdächtigt, einen anderen Mann mit einem Messer angegriffen und verletzt zu haben. (Symbolbild) Foto: ENNIO LEANZA

Der Verletzte ist 53 Jahre alt, der Verdächtige 55 Jahre

Kurz nach dem Mittag meldete sich am Sonntag ein 53-Jähriger bei der Schaffhauser Polizei. Der verletzte Mann gab an, dass er von einem anderen Mann in einer Wohnung in der Stadt mit einem Messer angegriffen und verletzt worden sei, so die Schaffhauser Polizei am Montag. Es wurde das Institut der Rechtsmedizin Zürich für weitere Abklärungen aufgeboten. Dessen Befund: Die Verletzungen erwiesen sich als nicht lebensbedrohlich.

Der tatverdächtige 55-Jährige konnte noch am selben Nachmittag in seiner Wohnung verhaftet werden. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Schaffhausen und die Schaffhauser Polizei haben die Ermittlungen zu diesem Vorfall aufgenommen.