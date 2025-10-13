Die Hintergründe der Tat sind unklar.
Foto: Keystone/Ennio Leanza
Darum gehts
- 53-jähriger Mann bei Messerangriff in Schaffhausen verletzt, Täter verhaftet
- Opfer meldete sich selbst bei der Polizei nach dem Angriff
- 55-jähriger Tatverdächtiger am selben Nachmittag an seinem Wohnort festgenommen
Johannes HilligRedaktor News
Um 13:30 Uhr am Sonntagnachmittag meldete sich ein Mann (53) bei der Zentralen Polizeistation in Schaffhausen und gab an, dass er von einem anderen Mann in einer Wohnung in der Stadt Schaffhausen mit einem Messer angegriffen und verletzt worden sei. Der Mann wies gemäss dem aufgebotenen Institut für Rechtsmedizin Zürich oberflächliche, nicht lebensbedrohliche Verletzungen auf.
Die Tatverdächtige (55) konnte noch am selben Nachmittag durch die Schaffhauser Polizei an ihrem Wohnort verhaftet werden.
Die Staatsanwaltschaft des Kantons Schaffhausen und die Schaffhauser Polizei haben ihre Ermittlungen zu diesem Vorfall aufgenommen.