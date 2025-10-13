Ein 53-jähriger Mann wurde am Sonntagnachmittag in Schaffhausen bei einem Messerangriff verletzt. Die Polizei verhaftete einen 55-jährigen Tatverdächtigen. Die Ermittlungen zu Hergang und Hintergründen der Tat laufen.

Die Hintergründe der Tat sind unklar. Foto: Keystone/Ennio Leanza

Darum gehts 53-jähriger Mann bei Messerangriff in Schaffhausen verletzt, Täter verhaftet

Opfer meldete sich selbst bei der Polizei nach dem Angriff

55-jähriger Tatverdächtiger am selben Nachmittag an seinem Wohnort festgenommen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Johannes Hillig Redaktor News

Um 13:30 Uhr am Sonntagnachmittag meldete sich ein Mann (53) bei der Zentralen Polizeistation in Schaffhausen und gab an, dass er von einem anderen Mann in einer Wohnung in der Stadt Schaffhausen mit einem Messer angegriffen und verletzt worden sei. Der Mann wies gemäss dem aufgebotenen Institut für Rechtsmedizin Zürich oberflächliche, nicht lebensbedrohliche Verletzungen auf.

Die Tatverdächtige (55) konnte noch am selben Nachmittag durch die Schaffhauser Polizei an ihrem Wohnort verhaftet werden.

Die Staatsanwaltschaft des Kantons Schaffhausen und die Schaffhauser Polizei haben ihre Ermittlungen zu diesem Vorfall aufgenommen.