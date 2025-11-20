DE
Angebliche Gesundheitskontrolle
Schaffhauser Polizei warnt vor Spitex-Betrügern

In Schaffhausen warnt die Kantonspolizei vor betrügerischen Anrufen im Namen der Spitex. Unbekannte versuchen, persönliche Daten zu erfragen oder Termine zu vereinbaren. Mehrere solcher Fälle wurden in den letzten zwei Wochen gemeldet.
Publiziert: 13:02 Uhr
Die Kantonspolizei Schaffhausen rät aufgrund von betrügerischen Anrufen im Namen der Spitex zur Vorsicht. (Symbolbild)
In Schaffhausen häufe sich betrügerische Anrufe im Namen der Spitex. Dabei werden unterschiedliche Dienstleitungen angeboten, Daten erfragt oder Termine für Gesundheitskontrollen zu vereinbaren versucht, teilte die Kantonspolizei Schaffhausen am Donnerstag mit.

Die Polizei habe in den vergangenen zwei Wochen mehrere solche Meldungen erhalten. Es sei davon auszugehen, dass es sich hierbei um Fake-Anrufe mit betrügerischen Absichten handelt.

