In Schaffhausen warnt die Kantonspolizei vor betrügerischen Anrufen im Namen der Spitex. Unbekannte versuchen, persönliche Daten zu erfragen oder Termine zu vereinbaren. Mehrere solcher Fälle wurden in den letzten zwei Wochen gemeldet.

Die Kantonspolizei Schaffhausen rät aufgrund von betrügerischen Anrufen im Namen der Spitex zur Vorsicht. (Symbolbild) Foto: ENNIO LEANZA

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

In Schaffhausen häufe sich betrügerische Anrufe im Namen der Spitex. Dabei werden unterschiedliche Dienstleitungen angeboten, Daten erfragt oder Termine für Gesundheitskontrollen zu vereinbaren versucht, teilte die Kantonspolizei Schaffhausen am Donnerstag mit.

Die Polizei habe in den vergangenen zwei Wochen mehrere solche Meldungen erhalten. Es sei davon auszugehen, dass es sich hierbei um Fake-Anrufe mit betrügerischen Absichten handelt.