Mitte Juli ist ein Mähdrescher in Merishausen SH unkontrolliert einen Hang hinuntergestürzt. Fast zwei Wochen nach dem Unfall liegt die 10-Tonnen-Maschine immer noch im Wald. Wann und wie es zu einer Bergung kommt, ist völlig unklar.

Am Hang in Merishausen SH

Seit fast zwei Wochen liegt der Mähdrescher nun schon im Merishausener Wald.

Am 18. Juli ist es auf dem Merishauser Randen kurz nach 14 Uhr zu einem Unfall mit einem Mähdrescher gekommen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand grosser Sachschaden.

Gemäss jetzigen Erkenntnissen und aufgrund der Aussagen der Anwesenden geht die Schaffhauser Polizei davon aus, dass der Mähdrescher bergauf fuhr, als ein Auto in entgegengesetzter Richtung nahte. Das Auto fuhr rechts in eine Ausweichbucht und hielt an.

Der Mähdrescher wollte das Auto passieren, kam dabei aber von der Fahrbahn ab und stürzte samt angehängtem Mähwerk einen Hang hinunter. Dabei entstand am Mähdrescher Totalschaden. Wann und wie der Mähdrescher geborgen wird, sei noch offen, heisst es bei der Schaffhauser Polizei auf Anfrage von BRK News.