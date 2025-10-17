Senior (94) fährt ohne Brille und baut Unfall in Schaffhausen

Ein 94-jähriger Autofahrer verursachte in Schaffhausen einen Auffahrunfall, da er ohne vorgeschriebene Brille unterwegs war. Eine 59-jährige Frau wurde verletzt. Der Mann verlor seinen Führerschein.

In Schaffhausen war ein 94-jähriger Autofahrer ohne Brille unterwegs. Er kollidierte mit dem Heck eines vor ihm fahrenden Autos. (Symbolbild) Foto: GAETAN BALLY

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Ein 94-jähriger Autofahrer hat am Donnerstag in Schaffhausen einen Auffahrunfall verursacht. Er hatte zu wenig Abstand zum vor ihm fahrenden Auto - und keine Brille auf, obwohl er diese zum Autofahren tragen sollte. Nun ist er seinen Fahrausweis los.

Der 94-Jährige fuhr bei stockendem Verkehr in das Auto einer 59-jährigen Frau. Diese sei bei der Kollision verletzt worden, teilte die Schaffhauser Polizei am Freitag mit.