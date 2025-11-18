In Dreien SG kam es oberhalb der Kantonsstrasse zu einem Felssturz.
Foto: Kantonspolizei St. Gallen
Darum gehts
- Felssturz sperrt Hauptstrasse zwischen Mosnang und Mühlrüti
- Ein Geologe wurde zur Untersuchung des Felssturzes hinzugezogen
- Schäden an Mauer und Leitplanke durch den Felssturz gemeldet
Am Dienstagmorgen hat die Notruf- und Einsatzleitzentrale St. Gallen die Meldung eines Felssturzes auf der Hauptstrasse erhalten.
Wie von der Kantonspolizei St. Gallen veröffentlichte Bilder zeigen, ist die betroffene Strasse komplett verschüttet.
Schäden an Leitplanke
Durch den Felssturz entstanden Schäden an einer Mauer und an einer Leitplanke.
Durch das Strassenkreisinspektorat Wattwil wurde ein Geologe aufgeboten. Die Kantonsstrasse zwischen Mosnang und Mühlrüti ist in beide Richtungen gesperrt.