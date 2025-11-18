Ein Felssturz hat am Dienstagmorgen die Kantonsstrasse zwischen Mosnang und Mühlrüti komplett verschüttet. Schäden an einer Mauer und Leitplanke wurden gemeldet. Die Strasse bleibt in beide Richtungen gesperrt, ein Geologe wurde hinzugezogen.

In Dreien SG kam es oberhalb der Kantonsstrasse zu einem Felssturz. Foto: Kantonspolizei St. Gallen

Schäden an Mauer und Leitplanke durch den Felssturz gemeldet

Am Dienstagmorgen hat die Notruf- und Einsatzleitzentrale St. Gallen die Meldung eines Felssturzes auf der Hauptstrasse erhalten.

Wie von der Kantonspolizei St. Gallen veröffentlichte Bilder zeigen, ist die betroffene Strasse komplett verschüttet.

Schäden an Leitplanke

Durch den Felssturz entstanden Schäden an einer Mauer und an einer Leitplanke.

Durch das Strassenkreisinspektorat Wattwil wurde ein Geologe aufgeboten. Die Kantonsstrasse zwischen Mosnang und Mühlrüti ist in beide Richtungen gesperrt.