vor 24 Minuten

Medienkonferenz beginnt

Die SBB-Medienkonferenz ist eröffnet. Am 2, September wird der Gottard-Basistunnel wieder vollständig in Betrieb genommen. Die Instandsetzungsarbeiten in der Weströhre des Gotthard-Basistunnels sind auf Kurs. Als Nächstes folgen der Test- und Probebetrieb. Gemäss aktueller Planung kann der Bahnbetrieb durch den längsten Eisenbahntunnel der Welt am 2. September 2024 wieder vollständig aufgenommen werden. Damit gelangen die Reisenden wieder in weniger als zwei Stunden von Zürich nach Lugano – und dies erstmals im Halbstundentakt.