Köniz will Bären-Saal in Niederscherli sanieren

Die Gemeinde Köniz will den Bären-Saal im Hotel Bären in Niederscherli sanieren. Der Gemeinderat hat den entsprechenden Kredit bewilligt, wie die Gemeinde mitteilte.

Der Saal sei für das Dorfleben in Niederscherli wichtig, er sei aber sanierungsbedürftig und stehe deshalb aktuell leer, schrieb die Gemeinde am Donnerstag in einer Mitteilung. Er solle der Bevölkerung künftig wieder für Veranstaltungen, Versammlungen und Anlässe zur Verfügung stehen.

Der bewilligte Kredit beträgt 525'000 Franken. Notwendig sind unter anderem Investitionen in den Innenausbau, die elektrischen und sanitären Installationen, die Lüftung und den Brandschutz, wie die Gemeinde weiter schrieb.

Die Gemeinde Köniz hatte das Hotel Bären im Jahr 2021 gekauft, um dessen Weiterführung zu sichern. Das Hotel ist verpachtet und in einem guten Zustand, wie es weiter hiess.